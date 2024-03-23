Чего ждать Европе в случае второго президентства Трампа – неутешительные прогнозы Foreign Affairs

Первый президентский термин Трампа испытывал на прочность трансатлантические отношения. Его победа на выборах 2024 года может окончательно разрушить связи США с Европой и НАТО.

Если Трампа снова изберут президентом США, его позиция по отношению к Украине, России и НАТО, а также его изменчивая и корыстная натура будут иметь решающее значение для российско-украинской войны.

Об этом пишет издание Foreign Affairs.

"Трамп, скорее всего, разрушит все трансатлантические отношения гораздо больше, чем при своем первом президентстве", — говорится в материале.

Последние опросы США показывают, что Трамп имеет большие шансы победить на выборах 2024 года, поэтому Европа должна серьезно отнестись к его угрозам.

Издание, в частности, напомнило, что месяц назад Трамп заявил, что Россия может "делать все что угодно" с теми странами-членами НАТО, чьи оборонные бюджеты не отвечают требованиям альянса, то есть составляют менее 2% от ВВП.

Избрание Трампа президентом США в 2016 году Европа встретила с паникой. Однако действующей системе исполнительной власти США удалось сдержать самые безумные порывы президента. Поэтому при его первом президентстве в 2017-2021 годах трансатлантические отношения выстояли.

Если Трампу удастся занять кресло в Белом доме во второй раз, риски будут гораздо больше и опаснее. Прежде всего, существует большая вероятность того, что США откажутся от роли гаранта безопасности для Европы и прекратят военную поддержку Украины. Такая политика, скорее всего, вдохновит имперские амбиции Путина и навредит усилиям Украины отстоять свою независимость.

Чтобы подготовиться к успешной самостоятельной защите от России, Европе понадобится минимум десять лет. В такой ситуации времени на вооружение уже нет, поэтому европейские страны рискуют потерять контроль над своей "геополитической судьбой". В частности, для Украины это может означать потерю большой части территории.

Когда аналитики озвучивают опасения относительно второго президентского срока Трампа, они чаще всего говорят о его возможных конкретных решениях, таких как:

выход из НАТО;

прекращение поддержки Украины;

налаживание отношений с Путиным.

Однако самая большая опасность, по мнению издания, заключается в самом характере Трампа – нерешительном и переменчивом. То, что он выдает безрассудные идеи и крайне редко доводит их до конца, делает его непредсказуемым. И именно это может повлечь за собой большой хаос по обе стороны Атлантики.

"Трамп, скорее всего, будет стремиться к калейдоскопическому набору краткосрочных партнерств, большинство из которых — со странами за пределами Европы, а некоторые — со странами, враждебными Европе", — считает Foreign Affairs.

К тому же, Трамп может спровоцировать раскол в Европе, когда отдельные страны начнут "искать убежища" за пределами ЕС и НАТО. И это именно тот результат, к которому стремится Россия.

"Трамп не может разрушить ЕС, но он может существенно подорвать НАТО и моментально разрушить трансатлантические отношения", — считают журналисты.

Другой вариант развития событий – попытка манипулировать Европой, используя в качестве рычага американскую помощь Украине.

"Европа окажется в ловушке между Сциллой агрессивной России и Харибдой двойственных Соединенных Штатов, которые не уверены в том, хотят ли они игнорировать Европу или эксплуатировать ее. Это не фантазия, что вместо вечного мира или железного занавеса на континенте может опять воцариться хаос", – резюмирует издание.

Напомним, аналитик назвал основную проблему для Украины в случае президентства Трампа. По мнению Александра Краева, если кресло в Белом Доме займет Трамп, Вашингтон надолго погрузится во внутреннюю политику и будет мало обращать внимания на внешнюю.

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