Атаки "Шахедами": Коваленко прокомментировал применение дронов россиянами в марте

Оккупанты выпускают десятки беспилотников по нашему государству чуть ли не каждый день.

С начала марта армия РФ применила по Украине 428 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Уничтожено – 357 единиц. Таким образом, март 2024 уже стал третьим по интенсивности месяцем применения оккупантами дронов-камикадзе после декабря — 625 и сентября — 504, в прошлом году.

Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как добавляет обозреватель:

средний показатель применения кафиров баражирующих боеприпасов "Ланцет" с начала марта не превышает 10 ББ в сутки;

применение FPV-дронов сохраняет с начала месяца средний показатель 150-200 в сутки, исключение составляют несколько пиковых дней, когда суточный налет составлял более 250 дронов.

"Таким образом, март может стать, как минимум, вторым за все время полномасштабной войны рекордным месяцем по количеству дронов-камикадзе Shahed-131/136, применяемых российскими кафирами. По применению ББ "Ланцет" и FPV-дронов критического роста показателей не наблюдается ", – резюмировал Коваленко.

Ранее Коваленко сказал, сможет ли российский ВПК компенсировать дефицит техники.

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