Мамі Надії Матвєєвої зробили операцію: "Найважче у минулому"

Знаменитість показалася у палаті біля рідної людини.
Українська ведуча Надія Матвєєва повідомила, що її мама перенесла операцію.
У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала фото з палати, де нині перебуває її мама. Надія зазначила, що нещодавно її рідна людина потребувала хірургічного втручання. На щастя, все минуло успішно. Ведуча не стала розкривати подробиць, але подякувала лікарям і привітала українців з Великоднем.
"Зі сподіванням, що після операції найважче для мами у минулому. Вдячна хірургам, лікарям, медсестрам, санітаркам. Бути стійкими, щоб підтримати близьких, тих, хто потребує допомоги, – вимога, яка одночасно забирає сили та надає сил. Витривалості нам усім на життєвому шляху. З Великоднем! Христос воскрес", - написала ведуча.
У коментарях підтримали Надію та побажали її мамі швидшого одужання:
- Дуже сподіваюся, бажаю скорішого одужання мамі! А тобі витримки та милосердя в серці. Обіймаю, моя мила!
- Нехай мама одужує
- Скорішого одужання Вашій мамі! Зі святом!
- Здоров'я мамі, швидкого одужання, тримайтесь на позитиві
Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Трінчер також розповідала про заплановану операцію й ділилася переживаннями.
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