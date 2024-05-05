Мамі Надії Матвєєвої зробили операцію: "Найважче у минулому"

Українська ведуча Надія Матвєєва повідомила, що її мама перенесла операцію.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала фото з палати, де нині перебуває її мама. Надія зазначила, що нещодавно її рідна людина потребувала хірургічного втручання. На щастя, все минуло успішно. Ведуча не стала розкривати подробиць, але подякувала лікарям і привітала українців з Великоднем.

Надія Матвєєва з мамою / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Зі сподіванням, що після операції найважче для мами у минулому. Вдячна хірургам, лікарям, медсестрам, санітаркам. Бути стійкими, щоб підтримати близьких, тих, хто потребує допомоги, – вимога, яка одночасно забирає сили та надає сил. Витривалості нам усім на життєвому шляху. З Великоднем! Христос воскрес", - написала ведуча.

У коментарях підтримали Надію та побажали її мамі швидшого одужання:

Дуже сподіваюся, бажаю скорішого одужання мамі! А тобі витримки та милосердя в серці. Обіймаю, моя мила!

Нехай мама одужує

Скорішого одужання Вашій мамі! Зі святом!

Здоров'я мамі, швидкого одужання, тримайтесь на позитиві

Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Трінчер також розповідала про заплановану операцію й ділилася переживаннями.

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