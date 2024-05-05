Папу Римского пригласили на саммит мира в Швейцарии

Папа Римский Франциск получил приглашение прибыть на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Об этом сообщила в интервью изданию Blick президент Швейцарии Виола Амгерд.

По ее словам, в субботу, 4 мая, она лично встречалась с понтификом и говорила с ним, в частности, о войне в Украине и других "проблемных точках мира".

Виола Амгерд отметила, что разговор с Папой Римским состоялся "в теплой атмосфере".

Президент Швейцарской конфедерации подтвердила, что передала приглашение понтифику на Глобальный саммит мира, инициированный Украиной.

"Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции", — отметила она.

Напомним, ранее в Швейцарии заявили, что представителей Российской Федерации не приглашали на первый Глобальный саммит мира в июне, однако "мирный процесс без России немыслим".

Читайте также: