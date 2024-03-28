Тривалість земного дня зміниться: вчені оприлюднили сенсаційні дані

Годиннику, можливо, доведеться пропускати одну секунду приблизно до 2029 року, щоб підтримувати всесвітній час у синхронізації з обертанням Землі.

Вчені дійшли висновку, що танення льодовиків по всій земній кулі вже впливає на глобальний хронометраж.

Про це пише Space.

Фактично танення льодовиків Гренландії та Антарктиди, викликане глобальним потеплінням, впливає на кутову швидкість Землі. Унаслідок цього впливу на швидкість планети, земний день подовжується — ця зміна вельми крихітна і непомітна для людей, проте не для комп'ютерів, які покладаються на точне хронометрування.

За словами метеорологині з Міжнародного бюро мір і ваги (BIPM) Патриції Тавелли, раніше від'ємну додаткову секунду ніколи не додавали та не перевіряли науковці, а тому невідомо з якими проблемами вона може бути пов'язана.

Деякі вчені вважають, що відмова від необхідності використання від'ємної додаткової секунди від 2026 до 2029 року може дозволити метеорологам краще розрахувати обертання Землі. У результаті ця інформація допоможе ефективніше оцінити, чи справді необхідна негативна додаткова секунда під час оцінювання відповідних позовів.

Відомо, що швидкість обертання нашої планети коливалася завжди. Однак до впровадження точного хронометражу і технологій єдиним згубним ефектом була лише зміна часу затемнень та інших астрономічних подій, як порівняти з давнішими записами дослідників.

Вчені нагадують, що мільярди років тому доба на Землі тривала менше 13 годин. І вона продовжує весь час збільшуватися. Причина цього - у зв'язку між Місяцем і океанами.

Місяць щороку віддаляється від Землі зі швидкістю 3,8 см. І разом з цим наші дні стають дедалі довшими.

Раніше вчені зробили спробу розрахувати реальну ціну зміни клімату. Результати дослідження показують, що протягом наступних 36 років, закипання планети обійдеться людству в неймовірні 24 трильйони доларів. Передбачається, що до 2060 року економічні потрясіння торкнуться багатьох галузей.

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