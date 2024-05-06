Син Тягнибока отримав поранення на фронті

Син Тягнибока поранений у бою на Бахмутському напрямку.

Син голови партії ВО "Свобода", ексдепутата Олега Тягнибока Гордій отримав поранення на фронті.

Про це Олег Тягнибок повідомив у Facebook.

"Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня", – написав Тягнибок.

Ексдепутат уточнив, його його сина евакуювали з Бахмутського напрямку через Словʼянськ на Дніпро.

"Зараз після другої операції – стан середньої важкості. Прогноз – позитивний", – додав Тягнибок.

Олег Тягнибок у лікарні біля пораненого сина / Фото: facebook/Олег Тягнибок

27-річний Гордій Тягнибок воював складі батальйону "Сила Свободи" (бригада Нацгвардії "Рубіж"). Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Олег Тягнибок також долучився до лав ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий український актор Євген Шумілов.

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