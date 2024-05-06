Сын Тягнибока получил ранения на фронте

Сын Тягнибока ранен в бою на Бахмутском направлении.

Сын главы партии ВО "Свобода", эксдепутата Олега Тягнибока Гордий получил ранения на фронте.

Об этом Олег Тягнибок сообщил в Facebook.

"Гордий говорит, что теперь будет праздновать День рождения дважды — день за днем, 3 и 4 мая. Праздником это, конечно, не назовешь... но слава Богу, что да. Уберег накануне Пасхи", — написал Тягнибок.

Экс-депутат уточнил, его сын эвакуирован из Бахмутского направления через Славянск на Днепр.

"Сейчас после второй операции – состояние средней тяжести. Прогноз – положительный", – добавил Тягнибок.

Олег Тягнибок в больнице возле раненого сына / Фото: facebook/Олег Тягнибок

27-летний Гордий Тягнибок воевал в составе батальона "Сила Свободы" (бригада Нацгвардии "Рубеж"). Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Олег Тягнибок также присоединился к рядам ВСУ.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный украинский актер Евгений Шумилов.

Читайте также: