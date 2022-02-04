Ми маємо робити все, щоб Росія розвалилася на 20 малих держав - Тягнибок

Ми маємо робити все, щоб Росія розвалилася на 20 малих держав - Тягнибок

За словами політика, лише так ми зможемо повернути Крим та інші втрачені території.

Очільник ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що Україна спільно із західними партнерами має робити все, що Росія розвалилася на 20 малих держав.

Про це він сказав під час ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.

За його словами, лише так ми зможемо повернути Крим та інші втрачені території.

"Чекати біологічної розв'язки в Росії, коли вони там разом з Путіним відійдуть у світ інший, - це одне. А інший вихід - це робити все разом з нашими західними партнерами, щоб Росія, російська імперія як держава розвалилася, скажімо, на 20 національних держав. І в той момент ми зможемо повернути собі безболісно і Крим, і втрачені наші інші території", — заявив Тягнибок.

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