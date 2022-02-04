“Боятися не потрібно”: Залужний розповів про непомітну роботу ЗСУ

Від 30 жовтня було проведено багато заходів з планування і практичних занять.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає недоцільним широко афішувати ту роботу, яка проводиться для підготовки відсічі вторгненню Росії, але запевняє, що заходів вживається достатньо.

Про це він заявив у четвер, 3 лютого, у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу”.

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За його словами, від 30 жовтня ЗСУ провели дуже велику роботу, яка продовжується і тепер.

“Ми дуже великий комплекс заходів провели і проводимо, і ці заходи відбуваються у цей час, поки я тут розмовляю. Ми готуємо і відповідні угруповання, щоб могли дати відсіч, і проводимо заходи з планування і практичні тренування”, - розповів головнокомандувач.

Водночас Валерій Залужний не бачить доцільності у зайвому розголосі довкола такої підготовки.

“Ми намагаємося всі ці заходи проводити, не турбуючи людей. Боятися населенню України зараз не потрібно”, - пояснив він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також повідомив, що військова операція із входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області не планується.

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