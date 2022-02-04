Генеральські родини не виїжджали з України - Залужний

До вищого військового керівництва входить сам головнокомандувач ЗСУ та його підлеглі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що вище військове керівництво не покидало Україну на тлі російського вторгнення.

Про це він сказав у четвер, 3 лютого, в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Вище військове керівництво - це я і досить обмежене коле. Це не просто мої підлеглі, а люди, яких я знаю дуже багато років. Вони всі на місці. Усі родини на місці", - підкреслив він.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний зробив важливу заяву для мешканців прикордонних областей

Як повідомляли раніше, головнокомандувач СЗУ Валерій Залужний заявив, що військова спецоперація із входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей не планується.

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