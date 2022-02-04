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Генеральские семьи не уезжали из Украины — Залужный

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Генеральские семьи не уезжали из Украины — Залужный

Право на владу

В высшее военное руководство входит сам главнокомандующий ВСУ и его подчиненные.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заверил, что высшее военное руководство не покидало Украину на фоне российского вторжения.

Об этом он сказал в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"Высшее военное руководство – это я и достаточно ограниченное круг. Это не просто мои подчиненные, а люди, которых я знаю очень много лет. Они все на месте. Все семьи на месте ", — подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, главнокомандующий СЗУ Валерий Залужный заявил, что военная спецоперация по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей не планируется.

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