Данилов заявил, что Украина "сегодня" не может вернуть Крым

Данилов заявил, что Украина "сегодня" не может вернуть Крым

Данилов подчеркнул, что это нелегкое дело.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодняшний день вернуть Крым нереально. Но со временем ситуация может измениться.

Об этом он сказал во время ток-шоу " Право на власть".

"Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Будет ли это военный путь или это какой-то другой путь — это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Вот как будет завтра, послезавтра, через год... Будем смотреть. Это не такое простое дело", — сказал Данилов.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военная операция по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области не планируется.

На сегодняшний день вернуть Крым невозможно – секретарь СНБО Данилов

Читайте также: