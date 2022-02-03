Данілов заявив, що Україна "сьогодні" не може повернути Крим

Данілов наголосив, що це нелегка справа.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на сьогодні повернути Крим нереально. Натомість з часом ситуація може змінитися.
Про це він сказав під час ток-шоу Право на владу.
"Зараз в нас є стратегія повернути Крим. Чи буде це військовий шлях чи буде це якийсь інший шлях - це залежить від багатьох чинників. На сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. От як буде завтра, післязавтра, через рік... Будемо дивитися. Це не така проста справа", — сказав Данілов.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що військова операція із входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області не планується.
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