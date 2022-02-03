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Данілов заявив, що Україна "сьогодні" не може повернути Крим

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Данілов заявив, що Україна "сьогодні" не може повернути Крим

Право на владу

Данілов наголосив, що це нелегка справа.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на сьогодні повернути Крим нереально. Натомість з часом ситуація може змінитися.

Про це він сказав під час ток-шоу Право на владу.

"Зараз в нас є стратегія повернути Крим. Чи буде це військовий шлях чи буде це якийсь інший шлях - це залежить від багатьох чинників. На сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. От як буде завтра, післязавтра, через рік... Будемо дивитися. Це не така проста справа", — сказав Данілов.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що військова операція із входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області не планується.

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