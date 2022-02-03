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Кулеба пояснив, чому "нормандський формат" - ключовий для України

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Кулеба пояснив, чому "нормандський формат" - ключовий для України

УНІАН

Наступного тижня очільники МЗС Франції та Німеччини можуть приїхати до Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що він постійно спілкується з очільниками МЗС Франції та Німеччини щодо активізації "нормандського формату".  

Про це він заявив у четвер, 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". 

"Нормандський формат" - це місце, де зустрічаються ключові європейські гравці, які мають вплив вирішальний на питання гарантій європейських. Принаймні гарантій безпеки для нашої держави. Я маю на увазі Францію і Німеччину. Тому зараз у нас саме з цими державами безпрецедентно активний діалог. Я сьогодні зранку говорив з міністром закордонних справ Франції, я з ним завтра буду говорити. Наступного тижня я сподіваюся його і німецького колегу побачити в Києві", - пояснив Кулеба. 

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