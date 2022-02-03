Клімкін не вірить, що Путіну потрібна "масивна військова провокація"

Президент РФ намагається тестувати "червоні лінії" заходу дуже активно.
У президента РФ Володимира Путіна є дуже чітка лінія і тактика і це називається "ні миру ні війни". Путіну потрібно зараз тримати переговори.
Про це 3 лютого міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Зараз все залежить від переговорів між РФ і США. Так само як від переговорів між РФ і Китаєм, між ними є реальна координація і Путін намагається тестувати "червоні лінії" заходу дуже активно", - зазначив він.
За словами міністра, Путіну не вигідно іти в жорстку історію масивних військових провокацій.
Нагадаємо:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що широкомасштабне вторгнення Російської федерації досі не розпочалося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента.
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