Кулеба пояснив, чому війна РФ з Україною досі не почалась

За його словами, шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації дуже непогані.
Широкомасштабне вторгнення Російської федерації досі не розпочалося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента.
Про це 3 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Дайте дипломатам робити свою роботу. Нам обіцяли війну в грудні, нам обіцяли війну всередині січня, потім нам обіцяли війну наприкінці січня. І весь цей час слава Богу війни немає. Це не відбулося просто так, це відбулося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента, який керує зовнішньою політикою, завершуючи простим дипломатом в посольстві, який пише тези і готує матеріали", - зазначив він.