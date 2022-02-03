Кулеба пояснив, чому війна РФ з Україною досі не почалась

Кулеба пояснив, чому війна РФ з Україною досі не почалась

За його словами, шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації дуже непогані.

Широкомасштабне вторгнення Російської федерації досі не розпочалося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента.

Про це 3 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Дайте дипломатам робити свою роботу. Нам обіцяли війну в грудні, нам обіцяли війну всередині січня, потім нам обіцяли війну наприкінці січня. І весь цей час слава Богу війни немає. Це не відбулося просто так, це відбулося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента, який керує зовнішньою політикою, завершуючи простим дипломатом в посольстві, який пише тези і готує матеріали", - зазначив він.

За його словами, шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації дуже непогані.

"Ми всі зараз робимо свою роботу і поки що, шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації дуже не погані. І тому ми над цим працюватимемо", - резюмував він.

Кулеба стверджує, що є шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації

Нагадаємо:

розробленого у Москві плану провокації, яка стане приводом для вторгнення до України. Авторитетне американське видання Washington Post повідомило, що американській розвідці стали відомі подробиці, яка стане приводом для вторгнення до України.

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