Кулеба объяснил, почему война РФ с Украиной до сих пор не началась

Кулеба объяснил, почему война РФ с Украиной до сих пор не началась

По его словам, шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень неплохие.

Широкомасштабное вторжение Российской федерации до сих пор не началось, потому что дипломаты делают свою работу, начиная с президента.

Об этом 3 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Дайте дипломатам делать свою работу. Нам обещали войну в декабре, нам обещали войну внутри января, потом нам обещали войну в конце января. И все это время слава Богу войны нет. Это не произошло просто так, это произошло, потому что дипломаты делают свою работу, начиная с президента, руководящего внешней политикой, завершая простым дипломатом в посольстве, который пишет тезисы и готовит материалы", — отметил он.

По его словам, шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень неплохие.

"Мы все сейчас делаем свою работу и пока, шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень не плохие. И поэтому мы будем над этим работать", — резюмировал он.

Кулеба утверждает, что есть шансы найти дипломатическое решение для деэскалации

Напомним:

разработанного в Москве плана провокации, которая станет поводом для вторжения в Украину. Авторитетное американское издание Washington Post сообщило, что американской разведке стали известны подробности, которая станет поводом для вторжения в Украину.

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