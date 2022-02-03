Альянс Украина-Турция: поможет ли Эрдоган поставить Путина на место

Турция все же уязвима к давлению России. В следующий раз вместе с помидорами, мандаринами и туристами Путин может устроить Эрдогану и газовый шантаж.

Турция примеряет на себя роль посредника между Украиной и Россией, пытаясь занять свою весомую нишу в новом витке противостояния между Москвой и Вашингтоном. На фоне беспрецедентного шантажа России войной в Европе, большие мировые игроки один за другим показывают Путину, что играть по его правилам они не будут.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев в четверг, 3 февраля, яркое тому подтверждение. Да, после этого он ждет Путина к себе в гости на переговоры. Но первый корвет класса Ada для украинских ВМС Турция нам помогает строить, завод по совместному производству беспилотников под Киевом тоже строится, и соглашение о зоне свободной торговли (чего нет у России) между Украиной и Турцией наконец-то подписано.

По словам Эрдогана, Турция руководствуется логикой "думать, как снизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", явно кивая в сторону Соединенных Штатов, которые слишком сильно раскрутили маховик информационного противостояния с Россией. Хотя, возможно, в неком смысле это и сработало.

ТСН.ua проанализировал перспективы соглашения о ЗСТ с Турцией, которое Зеленский назвал историческим, и подводные камни, которые могут ждать Украину при посредничестве Анкары в переговорах с Москвой.

Украина в центре внимания

В разговоре с ТСН.ua старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер отметила, что на этой неделе Киев стал дипломатической столицей Европы и мира. И это действительно так.

Во вторник, 1 февраля, в Украину приезжали премьеры Великобритании и Польши, чтобы создать новый безопасностный союз. А уже в четверг, 3 февраля, в Киев с официальным визитом приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с мощной делегацией.

Да, его визит не стал неожиданностью. Он планировался давно, учитывая проведение 10-го юбилейного заседания Стратегического совета высокого уровня (проходят они ежегодно то в Турции, то в Украине, а возглавляют его президенты). Но все же стал знаковым и историческим. И не только подписанием соглашения о ЗСТ.

Визит Эрдогана состоялся на фоне второго за год беспрецедентного скопления российских войск возле украинских границ, когда без преувеличения все внимание мира приковано к Украине. До недавнего времени переговоры проходили по треку Вашингтон-Москва. И неудивительно, ведь это Кремль вышел с ультиматумами и угрозами в адрес Америки, которые граничат со здравым смыслом.

Турция, которая хочет стать не только региональным лидером, прекрасно понимает, что впереди ее ждет противостояние с Россией за Черное море, которое Москва, вместе с Азовским морем, пытается превратить в свое внутреннее озеро. Возможно, именно поэтому, пытаясь вскочить в последний вагон геополитического поезда Вашингтон-Москва-Пекин (как это ни странно, Китай в этой холодной войне нового типа тоже присутствует) Эрдоган предложил свои посреднические услуги.

В январе официальная Анкара дважды предлагала стать посредником между Киевом и Москвой. Даже приглашала Зеленского и Путина на переговоры лицом к лицу в Турцию, а Стамбул предлагала как новый "Минск" для очных встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В то же время источники ТСН.ua в украинских дипломатических кругах отмечают, что роль посредничества и физический перенос заседаний ТКГ в Стамбул нужно отделять друг от друга. Роль посредника Киеву была предложена на фоне обострения на украинских границах. Киев это приветствует, ведь Эрдоган один из немногих, кто может разговаривать с Путиным на равных. По заседаниям ТКГ, возможно, ОБСЕ (как организатор проведения этих встреч) получила предварительное согласие России на смену площадки. Хотя последние комментарии Москвы, которая категорически исключает такую возможность, все же говорят об обратном.

Можно долго гадать на кофейной гуще, какие интересы в противостоянии с Россией преследует администрация Джо Байдена. Но Украина, со своей стороны, должна использовать любую соломинку, которая приблизит нас к прекращению войны на Донбассе и возвращению Крыма. Но ко всему нужно подходить с умом и не забывать, что каждая страна, даже наши партнеры, преследует, прежде всего, собственные интересы.

По словам Евгении Габер, Турция традиционно пыталась играть роль регионального лидера, особенно в Черноморском регионе. По ее словам, даже есть такое понятие "совладелец этого региона", если дословно переводить с турецкого.

"В отличие от стран Запада (США, ЕС или НАТО), у Турции и России выстроен отдельный трек. Он небезоблачный. Часто это называют конфликтным или вынужденным сотрудничеством. Турция входит в предвыборный цикл – на 2023 год там запланированы президентские и парламентские выборы. Хоть внешняя политика не всегда напрямую влияет на избирателей, но этот фактор существует. Поэтому очевидно, что такая миротворческая деятельность, положительный имидж посредника-миротворца и ответственной страны в регионе очень сильно сработала в плюс для правящей партии", — говорит ТСН.ua. Евгения Габер.

Но Турция все же уязвима к российскому давлению. Если Путину что-нибудь не понравится, в следующий раз, по словам Евгении Габер, Россия может не просто запретить импорт турецких помидоров, мандаринов, и закрыть авиасообщение, чтобы российские туристы не ехали на отдых в Турцию, но и устроить газовый шантаж. Ведь "Турецкий поток" и "Голубой поток" завязаны на российский газ.

(Не) свободная торговля

После 15 лет тяжелых и длительных переговоров, Украина и Турция наконец-то заключили соглашение о зоне свободной торговли. Зеленский назвал это событие историческим, а некоторые представители оппозиции – провальным. В чем причина?

Собственно само соглашение было готово уже давно. Последние пять лет разговор шел вокруг переходных периодов на определенные группы товаров, пошлины на которые будут снижаться постепенно, чтобы защитить отечественных производителей. С украинской стороны речь прежде всего шла об овощах, фруктах и текстиле.

За последние годы Турция серьезно поддержала своих производителей. В частности, правительство очень вкладывается в поддержку текстильной индустрии. Именно поэтому на украинском рынке так много турецких тканей. С турецкими предприятиями в этой сфере очень сложно конкурировать. К тому же, у Турции наиболее защищенный рынок в мире. На некоторые группы товаров государство установило не просто высокие, а сверхвысокие пошлины. Поэтому без ЗСТ поставлять свои товары в Турцию Украина могла бы, но их бы там никто не покупал, потому что они были бы супер дорогими.

В прошлом году товарооборот между Украиной и Турцией вырос до $7 млрд. При этом экспорт из Украины превышает импорт. То есть, Украина имеет положительное торговое сальдо в свою пользу. Большую часть украинского экспорта в Турцию – 70% – составляют металл и зерновые. Хотя и ставится задача, что ЗСТ должна увеличить товарооборот до $10 млрд за следующие 5 лет, все же эксперты и оппозиция видят в этом подводные камни, мол, можем получить отрицательное торговое сальдо, потому что украинские производители не выдержат конкуренции.

В комментарии ТСН.ua заместитель министра экономики Украины Тарас Качка отмечает, что сейчас две трети нашего экспорта в Турцию – это зерно и металл. Цель Украины – чтобы это были изделия из зерна и металла. То есть товары с добавленной стоимостью: кондитерская продукция (после подписания ЗСТ Украина сможет продавать кондитерские изделия на лучших условиях), даже муку, которую Турция продает во всем мире (Украина выбила себе квоту по муке, хотя Турция ее никому не дает, и теперь имеет эту возможность).

Сейчас Украина продает в Турцию 1100 разных товаров. А другие не продаем, потому что в Турции очень высокие пошлины. Поэтому главная выгода от ЗСТ в том, что ввозные пошлины отменяются для более 11 тыс. товаров. В деньгах для украинского бизнеса – это $370 млн в год. Плюс увеличится товарооборот на $1,5 млрд, что даст плюс 2,2% к украинскому ВВП ежегодно.

Вместе с тем, по словам Тараса Качки, самая чувствительная вещь для экономики, – это текстиль. Часть украинского легпрома заинтересована в ЗСТ с Турцией, потому что использует ее как сырьевую базу. Они берут оттуда ткани и теперь смогут использовать их для беспошлинного экспорта в ЕС готовой продукции. Другая часть рынка легпрома проигрывает конкуренцию с Турцией и сейчас, потому что у турецких производителей весомая господдержка. Поэтому правительство разработало с легпромом четкий план действий по господдержке в течение переходного периода (пошлины на готовую продукцию легпрома будут отменяться в течение 5 лет) для нормальной конкуренции.

"У нас есть такой риск, все это понимают, и правительство, и индустрия. Но мы договорились, как совместно сможем эти риски нивелировать. Это самое главное. Остальные – это уже конкуренция на микроуровне. Очевидно, что производители овощей обычно боятся конкуренции с турецкими производителями. Но на самом деле это лишь сезонная конкуренция. Например, зимой, когда украинский помидор еще не поспел, у нас на полках больше турецких, но украинские все равно есть. А летом, наоборот, даже мы в Турцию можем везти помидоры, и так оно будет работать", – объясняет ТСН.ua Тарас Качка.