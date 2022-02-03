Анита Луценко показала, как выглядела 10 лет назад

Звезда поделилась архивным снимком.
Известная украинская фитнес-тренерша Анита Луценко прибегла к воспоминаниям.
У сторис на своей странице в Instagram спортсменка показала, как выглядела 10 лет назад. К слову, Анита предстала на снимке с длинными черными волосами. Звезда, которая и сейчас выглядит хорошо, раньше была очень стройной и подтянутой.
"Я 10 лет назад", — подписала фото тренерша.
К слову, поклонники звезды однозначно засыпали ее реакциями-смайликами, когда увидели этот снимок.
Отметим, Анита Луценко любит экспериментировать со своими образами. Тренерша красила волосы то в светлый цвет, то в темный. Также Анита экспериментировала с длиной. Звезда то отращивала волосы, то коротко стригла.
Читайте также: