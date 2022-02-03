Аніта Луценко показала, який вигляд мала 10 років тому

Аніта Луценко показала, який вигляд мала 10 років тому

Зірка поділилася архівним знімком.

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко вдалася до спогадів.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram спортсменка показала, який вигляд мала 10 років тому. До слова, Аніта постала на знімку з довгим чорнявим волоссям. Зірка, яка й зараз має гарний вигляд, раніше була дуже стрункою та підтягнутою.

"Я 10 років тому", - підписала фото тренерка.

Аніта Луценко 10 років тому / instagram.com/anitasporty

До слова, прихильники зірки однозначно засипали її реакціями-смайликами, коли побачили цей знімок.

Зазначимо, Аніта Луценко полюбляє експериментувати зі своїми образами. Так, тренерка фарбувала волосся то у світлий колір, то у темний. Також Аніта експериментувала з довжиною. Зірка то відрощувала волосся, то коротко стригла.

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