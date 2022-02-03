Кулеба заявил о том, что Москва проиграет дипломатически

Кулеба заявил о том, что Москва проиграет дипломатически

Нормандская встреча запланирована в Берлине на 10 февраля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во втором раунде встречи советников "нормандского формата", которая состоится на следующей неделе в Берлине, Россия проигрывает дипломатически.

Об этом он сказал 3 февраля во время эфира программы "Право на владу" на 1+1.

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"В Берлине, где состоится очередная встреча советников "нормандского формата", мы поедем с неизменной позицией – безопасность, затем – политическая часть и никаких прямых переговоров с ОРДЛО", – сказал он.

Отметим, на следующей неделе в Берлине запланирована встреча "нормандской четверки" – политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину представляет глава ОП Андрей Ермак.

В последний раз переговоры внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России состоялись 27 января в Париже. По их результатам стороны согласовали общий документ. В частности, по соблюдению режима прекращения огня на украинском Востоке.

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