Нет точных дат начала вероятного нападения РФ на Украину - Кулеба

Нет точных дат начала вероятного нападения РФ на Украину - Кулеба

Власти следят за военной напряженностью у украинских границ и в случае ухудшения ситуации мгновенно отреагируют, заверил Кулеба.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что нет достоверных дат начала возможного широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Он сказал, что слухи о возможных датах нападения, которые существуют в соцсетях, не соответствуют действительности.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга 2 февраля.

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"Нет достоверных или теоретических дат начала агрессии РФ. Это все существует в социальных сетях, мысленно у наших экспертов, граждан, но ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-либо дате", — сказал Кулеба.

Он заверил, что власти следят за военной напряженностью у украинских границ и в случае ухудшения ситуации мгновенно отреагируют.

Мы внимательно за всем следим. Мы обладаем полнотой информации о маневрах и о том, что происходит вдоль нашей границы. Наши партнеры также внимательно за всем следят и делятся с нами всей необходимой информацией. Соответственно, если эти учения начнут эволюционировать во что-то другое, мы мгновенно это увидим и подготовимся. Внимательно следим, но сохраняем голову холодной", – отметил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о полном отводе российских войск от границы с Украиной пока речь не идет, поскольку вблизи наших границ происходит перемещение военной техники РФ.