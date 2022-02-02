На Закарпатье суд запретил мужчине посещать бары и рестораны

Ранее гражданин уже был судим, но выводов не сделал.

На Закарпатье суд запретил местному жителю посещать бары. Помимо этого мужчина не сможет выходить из дома ночью и выезжать с района без уведомления полиции.

Об этом пишет издание Zaxid.net

Как выяснилось, мужчина в декабре 2017 года вышел из тюрьмы, где отбыл наказание за ограбление. Однако за проведенное в колонии время гражданин особых выводов не сделал и уже на свободе продолжал совершать административные правонарушения.

"С целью предотвращения совершения административных и уголовных правонарушений и оказания воспитательного воздействия, в отношении него следует установить административный надзор и соответствующие ограничения", — отметили правоохранители.

Береговский районный суд поддержал сторону обвинения и приговорил мужчину к административному присмотру на один год. Местному жителю нельзя заходить в заведения, в которых продают алкоголь на разлив. Ему также запрещено выезжать из района без уведомления об этом полиции и покидать дом ночью.

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