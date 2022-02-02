Расстрел солдат в Днепре: дочь погибшей Веры Лебединец признали сиротой

Заботиться о школьнице будет сестра погибшей женщины Вита Лебединец.
Дочь погибшей во время массового убийства на "Южмаше" Веры Лебединец признана сиротой. 11-летней девочке назначили опекуна.
Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Борис Филатов.
Заботиться о школьнице будет сестра погибшей женщины Вита Лебединец. Такое решение срочно вынесла администрация Новокодацкого района.
Добавим, что саму Веру, погибшую в результате расстрела Артемием Ребчуком на "Южмаше", посмертно наградили городским орденом "Защитник Отчизны". Семье женщине выплатят денежную компенсацию в размере 250 тысяч гривен. Ее дочери до совершеннолетия будут выплачивать материальную помощь.
Напомним, что в социальных сетях стала появляться информация о якобы самоубийстве стрелка. Однако, по данным адвоката подозреваемого, Рябчук находится в охраняемой камере, с ним все в порядке.
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