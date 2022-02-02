В Киеве легковушки провалились под землю из-за прорыва тепломагистрали

Вытаскивать автомобили из ловушки пришлось спасателям, были задействованы пневмоподушки и тросы.
В Киеве – очередной коммунальный коллапс.
Легковушки провалились под землю из-за прорыва тепломагистрали.
Об этом говорится в сюжете "ТСН.16:45" за 2 февраля.
Во дворе среди многоэтажек в жилом районе лопнула труба. На кадрах видно, как вода вымыла почву, и две припаркованные машины оказались передними колесами в яме. С пропасти – дымится.
Вытаскивать автомобили из ловушки пришлось спасателям, были задействованы пневмоподушки и тросы.
В настоящее время коммунальщики сообщают, что прорыв ликвидирован.
Напомним, в декабре на Оболони прорвало коммуникации. Подтопило территорию вокруг школы и под водой оказались запаркованные там машины.
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