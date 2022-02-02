В Киеве легковушки провалились под землю из-за прорыва тепломагистрали

В Киеве легковушки провалились под землю из-за прорыва тепломагистрали

Вытаскивать автомобили из ловушки пришлось спасателям, были задействованы пневмоподушки и тросы.

В Киеве – очередной коммунальный коллапс.

Легковушки провалились под землю из-за прорыва тепломагистрали.

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Об этом говорится в сюжете "ТСН.16:45" за 2 февраля.

Во дворе среди многоэтажек в жилом районе лопнула труба. На кадрах видно, как вода вымыла почву, и две припаркованные машины оказались передними колесами в яме. С пропасти – дымится.

Вытаскивать автомобили из ловушки пришлось спасателям, были задействованы пневмоподушки и тросы.

В настоящее время коммунальщики сообщают, что прорыв ликвидирован.

Напомним, в декабре на Оболони прорвало коммуникации. Подтопило территорию вокруг школы и под водой оказались запаркованные там машины.

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