У Києві легковики провалилися під землю через прорив тепломагістралі

Витягати автомобілі з пастки довелося рятувальникам, задіяли пневмоподушки і троси.
У Києві – черговий комунальний колапс.
Легковики провалилися під землю через прорив тепломагістралі.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН.16:45" за 2 лютого.
У дворі посеред багатоповерхівок у житловому районі лопнула труба. На кадрах видно, як вода вимила ґрунт, і дві припарковані машини опинилися передніми колесами в ямі. Із провалля - парує.
Витягати автомобілі з пастки довелося рятувальникам, задіяли пневмоподушки і троси.
Натепер комунальники повідомляють, що прорив ліквідовано.
Нагадаємо, у грудні на Оболоні прорвало комунікації. Підтопило територію довкола школи та під водою опинилися запарковані там машини.
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