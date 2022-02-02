У Києві легковики провалилися під землю через прорив тепломагістралі

У Києві легковики провалилися під землю через прорив тепломагістралі

Витягати автомобілі з пастки довелося рятувальникам, задіяли пневмоподушки і троси.

У Києві – черговий комунальний колапс.

Легковики провалилися під землю через прорив тепломагістралі.

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Про це йдеться у сюжеті "ТСН.16:45" за 2 лютого.

У дворі посеред багатоповерхівок у житловому районі лопнула труба. На кадрах видно, як вода вимила ґрунт, і дві припарковані машини опинилися передніми колесами в ямі. Із провалля - парує.

Витягати автомобілі з пастки довелося рятувальникам, задіяли пневмоподушки і троси.

Натепер комунальники повідомляють, що прорив ліквідовано.

Нагадаємо, у грудні на Оболоні прорвало комунікації. Підтопило територію довкола школи та під водою опинилися запарковані там машини.

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