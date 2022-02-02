В Мариуполе тиктокер бросал с балкона топор ради лайков (видео)

Правоохранители разыскали автора ролика.
В Мариуполе Донецкой области парень записывал видео для соцсетей и бросал с балкона топор. Видео он выложил в Сети, его увидели правоохранители и разыскали тиктокера.
Об этом сообщает полиция Донбасса.
Вчера, 1 февраля, в соцсетях местный житель опубликовал видео, на котором бросает топор с балкона многоэтажки во двор. Ролик вызвал возмущение пользователей Интернета, а тиктокером заинтересовалась полиция.
"Мариуполец поставил под угрозу безопасность людей, чтобы снять "вирусный" ролик для популярной видеоплатформы. Полицейские в течение нескольких часов разыскали правонарушителя. Им оказался 21-летний житель дома. Предварительно установлено, что целью мужчины было снять видео для социальной сети, которое наберет множество просмотров", – рассказали в полиции.
На мужчину за мелкое хулиганство составил админпротокол. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административный арест.
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