День сурка: в США умер "синоптик" Миллтон Мел, предсказывавший погоду

Организаторы пообещали, что к следующему Дню сурка новый зверек-синоптик непременно найдется.

В США умер сурок Миллтон Мэл, предсказывавший приход весны в Нью-Джерси. Поскольку сейчас у грызунов продолжается сезон спячки, заменить его никем не смогут до весны.

"Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурка — три года, это не такой уж и шок, но Мэл оставил нас в сложное время, когда все его родственники еще находятся в спячке... Так что не найдется малыша, который заменит его до весны ", — говорится в сообщении на официальной странице сурка в Facebook.

Также отмечается, что праздник "прогнозирования весны" не смог состояться также и потому, что власти округа не выделили из-за пандемии снегоуборочную машину. Но организаторы дают слово, что к следующему Дню сурка новый зверек-синоптик непременно найдется.

Напомним:

2 февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка III. Грызун дал свой прогноз по поводу наступления весны.

На биостанции университета Каразина будут будить сурка Тимку | Новости Украины

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