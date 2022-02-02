"Голос країни-12": победитель шоу получит специальный музыкальный суперприз

Традиционно, победитель проекта также получит квартиру в Киеве.

Недавно состоялась премьера второго выпуска вокального шоу "Голос країни-12".

Топовые украинские звезды Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA, Святослав Вакарчук и команда "Другого шансу", которая является нововведением 12 сезона, ищут настоящий голос нации из разных уголков Украины, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна.

Уже вторую неделю зрители наблюдают за выбором вслепую самых талантливых вокалистов. Тренеры продолжают искать исполнителя, который с гордостью получит звание победителя "Голосу країни-12", а также главный музыкальный суперприз – песню, музыкальный клип на нее и ротацию в медиа от мецената Андрея Мацолы. Это настоящая мечта любого молодого исполнителя и потрясающий шанс начать профессиональную карьеру.

Андрей Мацола / пресс-служба канала "1+1"

"Исполнители приходят на "Голос країни" не только, чтобы показать свой уникальный талант, но и чтобы найти аудиторию, для которой они смогут выпускать свой авторский материал. Решение сделать такой музыкальный суперприз пришло ко мне не просто так. Мы с семьей – большие фанаты "Голосу країни", а песня, клип и активная ротация – это то, без чего не может обойтись любой артист на старте своей карьеры. Я уверен, что такая поддержка победителя сможет проложить ему дорогу в большой мир шоу-бизнеса", – сказал Андрей Мацола.

Традиционно победитель шоу "Голосу країни" также получит квартиру в Киеве от ЖК "НоваБудова".