В медвежьем приюте во Львовской области четверо косолапых не впали в зимнюю спячку: в чем причина

В медвежьем приюте во Львовской области четверо косолапых не впали в зимнюю спячку: в чем причина

Ранее медвежат содержали в частном контактном зоопарке.

На Львовщине в медвежьем приюте "Домажир" четверо косолапых не упали в зимнюю спячку. А все из-за возраста — еще маленькие, им только исполнился один год.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, инстинкт засыпать еще не сработал, ведь от мамы-медведицы их слишком быстро отлучили.

Ранее медвежат содержали в частном контактном зоопарке. В приюте они с лета. Надзиратели говорят, что природные инстинкты пробуждаются даже в неволе, поэтому в следующем году косолапые повзрослеют и упадут в зимнюю сплячку.

В медвежьем приюте "Домажир" сейчас — 29 медведей, в противоположность малым косолапым — все взрослые — зимнюю спячку не упустили.

В медвежьем приюте "Домажир" четверо подопечных не упали в зимнюю спячку | Новости Украины

"Медвежата без медведицы не идут первый год спать, думаю, что это не очень повлияет на них, они все равно активны, имеют забалансированное питание", — объяснила руководитель по уходу за животными Наталья Галайко.

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