Харьковский сурок Тимко даст свой прогноз на весну

По поведению животного можно судить о близости наступления весны.

Сегодня в Харьковской области, по традиции, будут будить сурка. Тимку Третьего, как отца и деда, разбудят от зимнего сна на биостанции университета Каразина в селе Гайдары.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 2 февраля.

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По поверью, если заспанный Тимка увидит свою тень – зима будет затяжной. В прошлом году он свою тень не увидел, было пасмурно. И действительно, все сбылось – весна пришла в середине марта.

Будет давать Тимка и традиционный шутливый прогноз. Сегодня у него будут спрашивать, чем лучше заедать стресс — борщом, варениками или хлебом с салом.

На биостанции университета Каразина будут будить сурка Тимку | Новости Украины

Согласно украинским традициям, сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии — 14 марта. Он выходит на свет, свистит трижды, а потом снова ложится на другую сторону и так спит до Благовещения. И сурок, говорят, переворачивается на другую сторону. Поэтому люди выходили в поле, особенно в степной Украине, чтобы услышать свист.

В Украине было два сурка-"метеоролога" — слобожанский Тимка и галицкий Миша. В 2012 году Тимка ушел на "пенсию" по возрасту и его подменил Тимка II, галицкого Мишку в 2016 году сменила бабушка Маруся.

Несмотря на случайность прогнозов сурков-метеорологов, популярность этого праздника с каждым годом растет.

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