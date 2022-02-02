Харківський бабак Тимко дасть свій прогноз на весну 

За поведінкою тварини можна судити про близькість настання весни.

Сьогодні у Харківській області, за традицією, будитимуть бабака. Тимка Третього, як його батька та діда, розбудять від зимового сну на біостанції університету Каразіна у селі ГайдАри.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 лютого.

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За повір’ям, якщо заспаний Тимко побачить свою тінь - зима буде затяжною. Минулого року Тимко свою тінь не побачив, було похмуро. І дійсно, все справдилося - весна пришла в середині березня.

Даватиме Тимко і традиційний жартівливий прогноз. Сьогодні у нього питатимуть, чим саме краще заїдати стрес - борщем, варениками чи хлібом із салом.

На біостанції університету Каразіна будитимуть бабака Тимка | Новини України

Згідно з українськими традиціями, бабак прокидався від зимової сплячки на свято Євдокії — 14 березня. Він виходить на світ, свище тричі, а потім знову лягає на інший бік і так спить до Благовіщення. І ховрах, кажуть, перевертається на інший бік. Тому люди виходили в поле, особливо у степовій Україні, щоб почути свист.

В Україні були два бабаки-"метеорологи" — слобожанський Тимко та галицький Мишко. У 2012 році Тимко пішов на "пенсію" за віком і його підмінив Тимко II, галицького Ведмедика у 2016 році змінила бабуся Маруся.

Попри випадковість прогнозів бабаків-метеорологів, популярність цього свята з кожним роком зростає.

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