Смертельна вечеря: у Черкаській області чоловік вбив гостя 

Тіло чоловіка виявили сусіди.

У селі Червона Слобода сталася бійка, внаслідок якої один з чоловіків помер. Конфлікт стався під час того, як чоловіки випивали.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

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У будинку 61-річного місцевого жителя виявили труп іншого, 28-річного чоловіка. Тіло виявили сусіди, які прийшли до будинку.

Як встановили правоохоронці, між чоловіками виникла сварка під час застілля. 61-річний господар будинку вдарив 28-річного чоловіка по голові і бійка продовжилась. Внаслідок цих травм він загинув.

Правоохоронці затримали черкащанина і повідомили йому про підозру. Наразі чоловікові обирають запобіжний захід.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

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Нагадаємо, що в селищі Івано-Франкове Яворівського району, що неподалік Львова, 45-річна жінка зарізала свого 39-річного співмешканця. Вбивство сталося в одному з місцевих приватних будинків.

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