Курс долара і євро на 2 лютого

Вартість долара - 28,3 грн, євро - 31,9 грн.
У середу, 2 лютого, долар здешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 2 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,31 грн (мінус 14 коп.).
- Євро – 31,88 грн (плюс 14 коп.).
Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 1 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,20/28,50 грн.
- Євро – 31,60/32,00 грн.
Читайте також:
- Валютні гойдалки: чому здорожчав долар, яким буде курс далі та чого очікувати від цін.
- У Нацбанку назвали умови для стабілізації курсу гривні: що відбувається з українською валютою.
- Ціна на газ для населення: українські постачальники опублікували тарифи на лютий.
- Українцям заборгували зарплати на понад 3 мільярди гривень.