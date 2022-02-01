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Курс долара і євро на 2 лютого

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Курс долара і євро на 2 лютого

Національний банк України

Вартість долара - 28,3 грн, євро - 31,9 грн.

У середу, 2 лютого, долар здешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 2 лютого 2022 року:

  • Долар США – 28,31 грн (мінус 14 коп.).
  • Євро –  31,88 грн (плюс 14 коп.).

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

  • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
  • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 1 лютого 2022 року:

  • Долар США – 28,20/28,50 грн.
  • Євро – 31,60/32,00 грн.

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