Курс долара і євро на 3 лютого

Вартість долара - 28,4 грн, євро - 32,1 грн.
У середу, 3 лютого, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 3 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,38 грн (плюс 7 коп.).
- Євро – 32,14 грн (плюс 26 коп.).
Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 2 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,25/28,50 грн.
- Євро – 31,75/32,10 грн.
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