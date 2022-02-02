Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Курс долара і євро на 3 лютого

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курс долара і євро на 3 лютого

УНІАН

Вартість долара - 28,4 грн, євро - 32,1 грн.

У середу, 3 лютого, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 3 лютого 2022 року:

  • Долар США – 28,38 грн (плюс 7 коп.).
  • Євро –  32,14 грн (плюс 26 коп.).

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

  • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
  • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 2 лютого 2022 року:

  • Долар США – 28,25/28,50 грн.
  • Євро – 31,75/32,10 грн.

Читайте також:

Наступна публікація