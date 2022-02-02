Прогноз погоди на 3 лютого: в Україні сніжитиме, температура до -12 градусів

Прогноз погоди на 3 лютого: в Україні сніжитиме, температура до -12 градусів

Синоптики повідомляють про хмарність.

У четвер, 3 лютого, в Україні похолодає, стане більш морозно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики повідомляють про хмарність. На сході та південному сході - помірний мокрий сніг та дощ. На заході та півночі - невеликий сніг. На решті території України буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У зхідних областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів морозу. Вдень температура повітря буде близько нуля. На сході та півдні вночі від 3 градумів тепла до 2 градусів морозу, а вдень 1-6 тепла. У Карпатах протягом доби буде холодно: 7-12 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 3 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі - без істотних опадів, а вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Вночі температура повітря 1-3 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів - близько нуля.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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