Ляшко назвав дев'ять областей, які наблизилися до "червоної" зони карантину

В Україні три тижні поспіль фіксують зростання захворюваності на COVID-19 приблизно на 50%.
В Україні ще в дев'яти областях незабаром можуть запровадити "червону" зону карантину на тлі зростання показників госпіталізації через COVID-19.
Відповідну заяву в середу, 2 лютого, озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За словами очільника МОЗ, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне введення "червоного" рівня епіднебезпеки у Львівській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській і Хмельницькій областях.
"Будемо дивитися, яке рішення ухвалюємо щодо введення чи невведення "червоного" рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації" - підкреслив Ляшко, додавши, що експерти враховуватимуть завантаженість ліжкомісць як для дорослих, так і для дітей.
Загалом, вказав міністр охорони здоров'я, в Україні три тижні поспіль спостерігають зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції приблизно на 50%. Так, минулого тижня в країні оновили семиденний максимум, зареєструвавши 194 125 нових хворих.
Кількість госпіталізацій минулого тижня сягнула 20 292 випадків. Втім, під час попередньої хвилі в листопаді минулого року піковий тижневий показник госпіталізацій становив приблизно 35 тисяч.
Нагадаємо, що в Україні в "червоній" зоні карантину наразі перебувають дві області, зокрема Івано-Франківська та Рівненська.
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