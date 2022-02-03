Астрологічний прогноз на 3 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вважається вдалим для бізнесу: якщо не ледарювати і добре попрацювати, результати – зокрема й фінансові – не забаряться.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливе каміння дня: агат, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: горло.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не можна зволікати з їх лікуванням.

Афоризм дня: "Люди багато забувають, коли йдеться про життя та смерть" (Еріх Марія Ремарк).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: від укладання шлюбу краще відмовитися: один із партнерів усе життя сумніватиметься у правильності свого вибору.

Містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на домашні справи та торгівлю, а також проводити відвороти та робити обереги та талісмани.

Табу дня: через велику ймовірність конфліктів небажано працювати в колективі – краще віддати перевагу індивідуальним діям.

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