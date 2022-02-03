Астрологический прогноз на 3 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день считается удачным для бизнеса: если не лениться и хорошо поработать, результаты – в том числе и финансовые – не заставят себя долго ждать.
Символ дня: древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: агат, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с их лечением.
Афоризм дня: "Люди много забывают, когда речь идет о жизни и смерти" (Эрих Мария Ремарк).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: от заключения брака лучше отказаться: один из партнеров всю жизнь будут сомневаться в правильности своего выбора.
Мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на домашние дела и торговлю, а также проводить отвороты и делать обереги и талисманы.
Табу дня: из-за большой вероятности конфликтов нежелательно работать в коллективе – лучше предпочесть индивидуальные действия.
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