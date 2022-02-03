Астрологический прогноз на 3 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день считается удачным для бизнеса: если не лениться и хорошо поработать, результаты – в том числе и финансовые – не заставят себя долго ждать.

Символ дня: древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: агат, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с их лечением.

Афоризм дня: "Люди много забывают, когда речь идет о жизни и смерти" (Эрих Мария Ремарк).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: от заключения брака лучше отказаться: один из партнеров всю жизнь будут сомневаться в правильности своего выбора.

Мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на домашние дела и торговлю, а также проводить отвороты и делать обереги и талисманы.

Табу дня: из-за большой вероятности конфликтов нежелательно работать в коллективе – лучше предпочесть индивидуальные действия.

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