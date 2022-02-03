Первая страна ЕС объявила об использовании таблеток от коронавируса

Страна уже получила первые 10 тысяч доз препарата, который на этой неделе появится в аптеках.

Франция первой в ЕС начнет использовать таблетки против COVID-19 "Паксловид" (Paxlovid), разработанные американской фармкомпанией Pfizer.

Об этом со ссылкой на французское Министерство здравоохранения сообщает The Associated Press.

Отмечается, что страна уже получила первые 10 тысяч доз препарата, они будут доступны в аптеках с пятницы, 4 февраля.

Согласно рекомендациям Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), таблетки будут предоставлять взрослым, имеющим симптоматическое течение коронавирусной инфекции и не нуждающимся в кислороде, а также пациентам, склонным к более высокому риску тяжелого заболевания.

На прошлой неделе EMA одобрило использование указанных таблеток COVID-19, заявив, что они могут помочь инфицированным людям избежать более серьезного заболевания и госпитализации. В то же время, США и Великобритания одобрили "Паксловид" еще в декабре прошлого года.

Франция продолжает находиться в перечне стран с самым высоким суточным показателем случаев коронавируса, однако количество госпитализаций в отделениях интенсивной терапии постепенно снижается, а французское правительство в среду начало отменять карантинные ограничения.

Так, французам больше не нужно носить защитные маски на улице, а на концертах и спортивных площадках снова сможет собираться большое количество людей. Кроме того, правительство отменило указ о работе из дома.

Как сообщалось, препарат "Паксловид" имеет легкие побочные эффекты и снижает риск госпитализации и смерти почти на 90%.

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