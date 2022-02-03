Перша країна ЄС оголосила про використання пігулок від коронавірусу

Країна вже отримала перші 10 тисяч доз препарату, який цього тижня з'явиться в аптеках.

Франція першою в ЄС розпочне використовувати пігулки проти COVID-19 "Паксловід" (Paxlovid), розроблені американською фармкомпанією Pfizer.

Про це із посиланням на французьке Міністерство охорони здоров'я повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що країна вже отримала перші 10 тисяч доз препарату, вони будуть доступні в аптеках від п'ятниці, 4 лютого.

Згідно з рекомендаціями Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА), пігулки надаватимуть дорослим, які мають симптоматичний перебіг коронавірусної інфекції та не потребують кисню, а також пацієнтам, схильним до більш високого ризику важкого захворювання.

Минулого тижня EMA схвалило використання вказаних пігулок від COVID-19, заявивши, що вони можуть допомогти інфікованим людям уникнути більш серйозного захворювання та госпіталізації. Водночас США та Велика Британія схвалили "Паксловід" ще в грудні минулого року.

Франція продовжує перебувати в переліку країн із найбільшим добовим показником випадків коронавірусу, однак кількість госпіталізацій у відділеннях інтенсивної терапії поступово знижується, а французький уряд у середу почав скасовувати карантинні обмеження.

Так, французам більше не потрібно носити захисні маски на вулиці, а на концертах і спортивних майданчиках знову зможе збиратися велика кількість людей. Окрім того, уряд скасував наказ щодо роботи з дому.

Як повідомлялося, препарат "Паксловід" має легкі побічні ефекти та знижує ризик госпіталізації та смерті на майже 90%.

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