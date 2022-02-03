45-річна зірка серіалу "Клон" ошелешила фігурою в бікіні

Акторка показала, як відпочивала в Бразилії.
Відома бразильська акторка, яка зіграла головну роль Жаді у серіалі "Клон", Джованна Антонеллі показала фігуру в бікіні.
У фотоблогу телеведуча запостила кадр з відпочинку на острові Фернанду-ді-Норонья. У кадрі 45-річна артистка постала у чорному купальнику та смугастій накидці, продемонструвавши підтягнуте тіло.
У дописі знаменитість поділилася, що вже повернулася додому та сумує за відпусткою на райському острові.
Зі свого боку, прихильники потішили її приємними повідомленнями щодо фігури Джованни.
- Розкішна, як завжди
- Приголомшливе тіло
- Ти богиня
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