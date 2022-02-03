45-річна зірка серіалу "Клон" ошелешила фігурою в бікіні

Акторка показала, як відпочивала в Бразилії.

Відома бразильська акторка, яка зіграла головну роль Жаді у серіалі "Клон", Джованна Антонеллі показала фігуру в бікіні.

У фотоблогу телеведуча запостила кадр з відпочинку на острові Фернанду-ді-Норонья. У кадрі 45-річна артистка постала у чорному купальнику та смугастій накидці, продемонструвавши підтягнуте тіло.

Джованна Антонеллі у бікіні / instagram.com/giovannaantonelli

У дописі знаменитість поділилася, що вже повернулася додому та сумує за відпусткою на райському острові.

Зі свого боку, прихильники потішили її приємними повідомленнями щодо фігури Джованни.

Розкішна, як завжди

Приголомшливе тіло

Ти богиня

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