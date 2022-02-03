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45-річна зірка серіалу "Клон" ошелешила фігурою в бікіні

45-річна зірка серіалу "Клон" ошелешила фігурою в бікіні

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45-річна зірка серіалу "Клон" ошелешила фігурою в бікіні

Джованна Антонеллі / instagram.com/giovannaantonelli

Акторка показала, як відпочивала в Бразилії.

Відома бразильська акторка, яка зіграла головну роль Жаді у серіалі "Клон", Джованна Антонеллі показала фігуру в бікіні.

У фотоблогу телеведуча запостила кадр з відпочинку на острові Фернанду-ді-Норонья. У кадрі 45-річна артистка постала у чорному купальнику та смугастій накидці, продемонструвавши підтягнуте тіло.

Джованна Антонеллі у бікіні / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонеллі у бікіні / instagram.com/giovannaantonelli

У дописі знаменитість поділилася, що вже повернулася додому та сумує за відпусткою на райському острові.

Зі свого боку, прихильники потішили її приємними повідомленнями щодо фігури Джованни.

  • Розкішна, як завжди
  • Приголомшливе тіло
  • Ти богиня

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