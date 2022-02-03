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45-летняя звезда сериала "Клон" ошарашила фигурой в бикини

45-летняя звезда сериала "Клон" ошарашила фигурой в бикини

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45-летняя звезда сериала "Клон" ошарашила фигурой в бикини

Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli

Актриса показала, как отдыхала в Бразилии.

Известная бразильская актриса, сыгравшая главную роль Жади в сериале "Клон", Джованна Антонелли показала фигуру в бикини.

В фотоблоге телеведущая запостила кадр с отдыха на острове Фернанду-ди-Норонья. В кадре 45-летняя артистка предстала в черном купальнике и полосатой накидке, продемонстрировав подтянутое тело.

Джованна Антонелли в бикини / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли в бикини / instagram.com/giovannaantonelli

В посте знаменитость поделилась, что вернулась домой и скучает по отпуску на райском острове.

Со своей стороны, поклонники порадовали ее приятными сообщениями по поводу фигуры Джованны.

  • Роскошная, как всегда
  • Потрясающее тело
  • Ты богиня

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