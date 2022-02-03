45-летняя звезда сериала "Клон" ошарашила фигурой в бикини

Актриса показала, как отдыхала в Бразилии.
Известная бразильская актриса, сыгравшая главную роль Жади в сериале "Клон", Джованна Антонелли показала фигуру в бикини.
В фотоблоге телеведущая запостила кадр с отдыха на острове Фернанду-ди-Норонья. В кадре 45-летняя артистка предстала в черном купальнике и полосатой накидке, продемонстрировав подтянутое тело.
В посте знаменитость поделилась, что вернулась домой и скучает по отпуску на райском острове.
Со своей стороны, поклонники порадовали ее приятными сообщениями по поводу фигуры Джованны.
- Роскошная, как всегда
- Потрясающее тело
- Ты богиня
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