Ляшко назвал девять областей, приблизившихся к "красной" зоне карантина

В Украине три недели подряд фиксируют рост заболеваемости COVID-19 примерно на 50%.

В Украине еще в девяти областях вскоре могут ввести "красную" зону карантина на фоне роста показателей госпитализации из-за COVID-19.

Соответствующее заявление в среду, 2 февраля, озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит введение "красного" уровня эпидопасности во Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях.

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"Будем смотреть, какое решение принимаем по введению или невведению "красного" уровня эпидопасности с учетом загруженности коек для госпитализации" — подчеркнул Ляшко, добавив, что эксперты будут учитывать загруженность койкомест как для взрослых, так и для детей.

В целом, отметил министр здравоохранения, в Украине три недели подряд наблюдают рост числа новых случаев коронавирусной инфекции примерно на 50%. Так, на прошлой неделе в стране обновили семидневный максимум, зарегистрировав 194 125 новых больных.

Количество госпитализаций на прошлой неделе достигло 20 292 случаев. Впрочем, во время предыдущей волны в ноябре прошлого года пиковый недельный показатель госпитализаций составлял примерно 35 тысяч.

Напомним, что в Украине в "красной" зоне карантина находятся две области, в частности Ивано-Франковская и Ровенская.

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