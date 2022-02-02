Украина получит первую партию лекарства против COVID-19: когда ожидают поставку

Украина получит первую партию лекарства против COVID-19: когда ожидают поставку

В регионы уже была доставлена первая партия препарата "Ремдесевир".

Министерство здравоохранения ожидает поставки первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19 в субботу, 5 февраля.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Укринформ".

"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", — сказал Ляшко, добавив, что в регионы уже была доставлена первая партия препарата "Ремдесевир" для лечения COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 27 января одобрило использование таблеток COVID-19 производства компании Pfizer для лечения взрослых с риском тяжелых заболеваний. Таблетки изготовлены на фоне увеличения случаев заболеваемости штаммом "Омикрон".

Новости мира: Великобритания первой одобрила таблетки Molnupiravir для лечения коронавируса

Читайте также: