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В Україні схвалено план вакцинації від COVID-19 на 2022 рік: що він передбачає

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В Україні схвалено план вакцинації від COVID-19 на 2022 рік: що він передбачає

Associated Press

Ляшко запевнив, що жодних перебоїв із вакцинами в Україні не буде.

Уряд схвалив Національний план вакцинації  від COVID-19 на 2022 рік. Ключовим пріоритетом на поточний рік є подальше збільшення охоплення населення вакцинацією.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Як вказується, ключовим пріоритетом на 2022 рік є подальше збільшення охоплення населення вакцинацією –  завершення повного курсу щеплення (2 дози) та проактивний пошук і вакцинація тих, хто ще не щепився.  А також ревакцинація бустерною дозою тих, хто отримав базовий курс щеплення в 2021 році.

"Цього року ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це  гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси – і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX. Серед важливого і те, що у Нацплані з’явилась норма, яка передбачає затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік", - зазначив очільник МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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