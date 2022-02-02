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Тисяча за вакцинацію: уряд розширив перелік послуг і товарів

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Тисяча за вакцинацію: уряд розширив перелік послуг і товарів

УНІАН

Постанова набирає чинності від 7 лютого.

Виплату "ковідної" тисячі поширили на українців від 14 років та розширили перелік товарів та послуг для витрачання коштів.

Про це стало відомо під час засідання Кабміну 2 лютого.

Зазначається, що постанова набирає чинності від 7 лютого. Уряд розширив перелік за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих ЗМІ, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Одна тисяча гривень за вакцинацію від COVID-19 надається вакцинованими для придбання у безготівковій формі:

  • послуг у сфері культури,
  • освіти (оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),
  • послуг у сфері фізичної культури і спорту,
  • здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,
  • придбання книжок, друкованих засобів масової інформації,
  • придбання товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,
  • а також придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів.

Крім того, зазначається, що в умовах встановленого Кабінетом міністрів карантину потребують підтримки особи віком від 14 років шляхом надання допомоги у розмірі однієї тисячі гривень.

Нагадаємо, одну тисячу гривень можуть отримати українці, які мають дві дози щеплення від коронавірусу. Нещодавно президент Володимир Зеленський обіцяв, що у межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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