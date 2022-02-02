Тысяча за вакцинацию: правительство расширило перечень услуг и товаров

Постановление вступает в силу 7 февраля.

Выплату "ковидной" тысячи распространили на украинцев от 14 лет и расширили список товаров и услуг для расходования средств.

Об этом стало известно во время заседания Кабмина 2 февраля.

Отмечается, что постановление вступает в силу 7 февраля. Правительство расширило перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных СМИ, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

1 тысяча гривен за вакцинацию от COVID-19 предоставляется вакцинированными для приобретения в безналичной форме:

услуг в сфере культуры,

образования (оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений),

услуг в сфере физической культуры и спорта,

осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

приобретения книг, печатных средств массовой информации,

пробретения товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,

а также для приобретения получателями помощи от 60 лет лекарственных средств.

Кроме того, отмечается, что в условиях установленного Кабинетом министров карантина нуждаются в поддержке лица в возрасте от 14 лет путем предоставления помощи в размере одной тысячи гривен.

Напомним, одну тысячу гривен могут получить украинцы, имеющие две дозы прививки от коронавируса. Недавно президент Владимир Зеленский обещал, что в рамках программы "єПідтримка" будут добавлены плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.

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