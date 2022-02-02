40-річна Брітні Спірс показала своє виснажливе тренування

Артистка продемонструвала, як підтримує фізичну форму.

Американська попдіва Брітні Спірс поділилася зі своїми прихильниками новим роликом.

Загалом, зірка показала, як тренується у спортзалі. На короткому відео, яке виконавиця опублікувала у своєму Instagram, Брітні виконувала різноманітні виснажливі фізичні вправи.

Так, співачка робила розминку, відтискалася, присідала, качала прес, а також м'язи на руках.

До речі, артистка тренувалася у сонцезахисних окулярах, що додало її образу певної брутальності.

Прихильники ж, своєю чергою, звернули увагу на те, що під час тренувань Брітні грала її власна пісня - Work B**ch.

Це так круто, що попдіва під час тренувань слухає власний хіт

Нарешті ви згадали, що у вас є класні пісні, які можна використовувати для тренувань

Люблю, коли ти слухаєш свою власну культову пісню

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