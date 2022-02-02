Новий підваріант COVID-штаму "Омікрон" виявили у 57 країнах - ВООЗ

Мутація є невидимою для ПЛР-тестів і може бути більш контагіозною, ніж звичайний "Омікрон".

Новий підваріант штаму COVID-19 "Омікрон", відомий як BA.2 або "Стелс", виявили вже у 57 країнах світу.

Про це із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомляє The Guardian.

Зазначається, що на "Омікрон" наразі припадає понад 93% усіх зразків коронавірусу, зібраних за останній місяць. Цей варіант налічує декілька ліній, зокрема BA.1, BA.1.1, BA.2. та ВА.3.

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BA.1 і BA.1.1 - перші ідентифіковані версії - як і раніше, становлять понад 96% усіх секвенованих випадків "Омікрона", однак в деяких частинах Європи та Азії BA.2 або "Стелс" починає витісняти BA.1. Так, в низці країн на цей підваріант припадає понад половина досліджених інфікувань.

За словами ВООЗ, даних щодо різниці між підваріантами наразі недостатньо для того, щоб робити висновки щодо їхньої небезпеки, однак декілька досліджень вже показали, що BA.2 є більш заразним, ніж вихідна лінія.

Епідеміологиня організації Марія Ван Керхове зауважила, що початкові дані вказують на "невелике збільшення швидкості поширення порівняно з BA.1".

Водночас експертка нагадала, що "Омікрон" викликає менш важкий перебіг захворювання, аніж попередні штами COVID-19, і даних про BA.2, які свідчили б про зміни щодо рівня тяжкості інфекції, наразі немає.

Раніше повідомлялося, що "невидимий" варіант "Стелс" має багато спільних мутацій зі стандартним "Омікроном", але в ньому відсутні конкретні генетичні зміни, які дозволяють використовувати лабораторні ПЛР-тести для виявлення ймовірних випадків інфікування.

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